Tenista de Almeirim conquista primeiro título oficial de singulares em Torres Novas

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Rui Tavares, atleta da Secção de Ténis da Associação 20 Kms de Almeirim, venceu o VIII Torneio Fim de Férias do Clube de Ténis de Torres Novas, no escalão de sub-18, alcançando a primeira vitória da carreira em singulares num torneio oficial.

Na final, o tenista de Almeirim venceu João Pedro Marques, da Jaime Caldeira Tennis Academy, pelos parciais de 6/0 e 6/4, garantindo o troféu de campeão.

Até chegar ao encontro decisivo, Rui Tavares venceu Bernardo Vilanova, do Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro Rouxinol, por 6/0 e 6/3, e Samer Sattut, do Clube de Ténis de Torres Novas, por 6/0 e 6/2, ainda durante a fase de grupos da competição.

O VIII Torneio Fim de Férias realizou-se, nos dias 5 e 6 de setembro, e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como prova de nível C, nos escalões de sub-14 e sub-18. A competição foi organizada pelo Clube de Ténis de Torres Novas.