Miguel Arsénio garante presença na mítica Western States 100 após feito histórico nos Alpes

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Depois de alcançar a melhor classificação de sempre de um atleta português numa prova de 100 quilómetros do Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), Miguel Arsénio assegurou agora um lugar numa das mais prestigiadas provas de ultratrail do mundo.

O atleta natural de Paço dos Negros, garantiu um HOKA Golden Ticket na sequência do segundo lugar conquistado na CCC, uma das provas mais emblemáticas do UTMB, realizada nos Alpes franceses, ao concluir os 106 quilómetros da CCC em 10h27m25s, apenas cinco minutos atrás do vencedor, o italiano Cristian Minoggio.

Com uma exibição de elevado nível, que lhe valeu o segundo lugar da classificação geral e o estatuto de melhor português de sempre na competição, Miguel Arsénio conquistou o acesso direto à Western States Endurance Run 100, marcada para 2027, tendo já confirmado a presença na partida.

A Western States 100 é considerada uma das provas mais históricas e prestigiadas do ultratrail mundial. Criada em 1974, é a mais antiga corrida de 100 milhas do mundo, ligando Olympic Valley a Auburn, na Califórnia, ao longo de um percurso de 100,2 milhas (cerca de 161 quilómetros).

Conhecida pelas elevadas temperaturas, pelas longas subidas e descidas e pela exigência física e mental imposta aos atletas, a prova é vista como um dos grandes palcos mundiais da modalidade.

Para Miguel Arsénio, atleta da FUGA x SportHG, o apuramento para a Western States 100 representa a entrada num círculo restrito de atletas que conseguem competir numa das corridas mais icónicas do mundo, reforçando o seu estatuto como uma das principais referências portuguesas do ultratrail.