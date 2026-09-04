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    Alpiarça

    Taça de Portugal de Pista regressa a Alpiarça este fim de semana

    Por: Inês Ribeiro 04 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O Velódromo de Alpiarça, no Estádio Dr. Raúl José das Neves, volta a receber este sábado, 5 de setembro, uma prova da Taça de Portugal de Pista, depois de a localidade ter acolhido pela primeira vez esta competição em abril. A jornada corresponde à quarta prova da edição de 2026 e tem início marcado para as 9h00.

    A competição reúne atletas de todo o país, dos escalões juvenis, cadetes e juniores, masculinos e femininos, com diferentes provas previstas ao longo da jornada.

    No escalão de juvenis estão previstas as provas de quilómetro e scratch, enquanto os cadetes e juniores vão disputar scratch, eliminação e corrida por pontos.

    A Pista de Alpiarça recebeu pela primeira vez uma etapa da Taça de Portugal de Pista a 25 de abril, numa prova que marcou também a estreia da competição fora do Velódromo Nacional de Sangalhos, em Anadia.

    A realização de mais uma prova em Alpiarça reforça a aposta na pista do concelho como palco de competições nacionais da modalidade.

    A quarta prova da Taça de Portugal de Pista é organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, em conjunto com a Associação de Ciclismo de Santarém, e conta com o apoio do Município de Alpiarça, do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e da Vitalis.

    A entrada no Velódromo de Alpiarça é livre, estando o início da competição previsto para as 9h00 deste sábado.

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