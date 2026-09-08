Fitness Factory de Almeirim: Campanha de setembro = 80% desconto na inscrição + 1 mês grátis

O Fitness Factory de Almeirim, na zona industrial da cidade, lançou uma nova campanha.
E se setembro fosse o mês em que tudo mudava?
No Fitness Factory Almeirim, tem a oferta que não vai querer deixar escapar!
Durante o mês de setembro, pode começar a treinar com inscrição por apenas 10€, receber a primeira mensalidade totalmente grátis e ainda ficar habilitado a ganhar 12 meses de treino grátis!
São 12 meses. 365 dias. Uma oportunidade para mudar hábitos, superar limites e investir em si.
O difícil é começar.
Fitness Factory trata do resto!