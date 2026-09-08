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    Desporto

    Fitness Factory de Almeirim: Campanha de setembro = 80% desconto na inscrição + 1 mês grátis

    Por: Redação 08 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O Fitness Factory de Almeirim, na zona industrial da cidade, lançou uma nova campanha.

    E se setembro fosse o mês em que tudo mudava?

    No Fitness Factory Almeirim, tem a oferta que não vai querer deixar escapar!

    Durante o mês de setembro, pode começar a treinar com inscrição por apenas 10€, receber a primeira mensalidade totalmente grátis e ainda ficar habilitado a ganhar 12 meses de treino grátis!

    São 12 meses. 365 dias. Uma oportunidade para mudar hábitos, superar limites e investir em si.

    O difícil é começar.
    Fitness Factory trata do resto!

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