Fitness Factory de Almeirim: Campanha de setembro = 80% desconto na inscrição + 1 mês grátis

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O Fitness Factory de Almeirim, na zona industrial da cidade, lançou uma nova campanha.

E se setembro fosse o mês em que tudo mudava?

No Fitness Factory Almeirim, tem a oferta que não vai querer deixar escapar!

Durante o mês de setembro, pode começar a treinar com inscrição por apenas 10€, receber a primeira mensalidade totalmente grátis e ainda ficar habilitado a ganhar 12 meses de treino grátis!

São 12 meses. 365 dias. Uma oportunidade para mudar hábitos, superar limites e investir em si.

O difícil é começar.

Fitness Factory trata do resto!