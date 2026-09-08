Almeirim com trânsito e estacionamento condicionados durante a Noite Branca

A realização da Noite Branca de Almeirim vai provocar condicionamentos de trânsito e de estacionamento na zona do evento entre sábado, 12 de setembro, e domingo, 13 de setembro.
O estacionamento estará proibido a partir das 00h00 de sábado e até às 05h00 de domingo. Os veículos que permaneçam estacionados na área abrangida pelos condicionamentos ficam sujeitos a reboque.
Já a circulação automóvel estará interdita entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo, com os cortes a abrangerem a Rua 5 de Outubro e a Rua Dionísio Saraiva, junto à Câmara Municipal de Almeirim e à Praça Lourenço de Carvalho, conhecida como Parque das Laranjeiras.
A organização recomenda aos automobilistas que consultem previamente o mapa com a área abrangida pelos condicionamentos e planeiem as deslocações com antecedência, de forma a evitar constrangimentos durante a realização do evento.