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    Desporto

    José Rodrigues vence torneio de veteranos em Leiria

    Por: Daniel Cepa 08 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O tenista da Associação 20 Kms de Almeirim, José Rodrigues, conquistou o Troféu Dr. Rui Garcia da Fonseca, disputado em Leiria, ao vencer a competição no escalão de veteranos +50.

    No torneio oficial da Federação Portuguesa de Ténis, de nível B, participou também a atleta Isabel Dias Carvalho, que alcançou as meias-finais da competição feminina do mesmo escalão.

    Na categoria masculina de +50, José Rodrigues confirmou o excelente momento de forma ao derrotar, na final, Paulo Carvalho, do Racket Sports Club de Leiria, pelos parciais de 6/0 e 6/3.

    Até chegar ao encontro decisivo, o tenista almeirinense ultrapassou Benjamin Seel, do Clube de Ténis das Caldas da Rainha, por um duplo 6/0. Nas meias-finais eliminou o primeiro cabeça de série, Carlos Figueiredo Silva, do Ténis Clube de Famalicão, por 6/4 e 3/0, beneficiando da desistência do adversário devido a lesão.

    Também no escalão de +50, mas na variante feminina, Isabel Dias Carvalho representou a Associação 20 Kms de Almeirim. A atleta cedeu na fase de grupos perante Paula Falcão, do Clube Escola de Ténis de Leiria, por 6/2 e 6/0. Apesar disso, garantiu o apuramento para as meias-finais, fase em que acabou por não entrar em campo devido a limitações físicas.

    O Troféu Dr. Rui Garcia da Fonseca decorreu entre os dias 4 e 6 de setembro, integrando o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como prova de veteranos dos escalões +40 e +50. A organização esteve a cargo do Clube Escola Ténis e Padel de Leiria.

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