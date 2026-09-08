Junta de Freguesia de Almeirim promove Almoço do Idoso a 5 de outubro

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A Junta de Freguesia de Almeirim abriu as inscrições para o 18.º Encontro da Terceira Idade, iniciativa que irá reunir dezenas de seniores do concelho num almoço de convívio marcado para o próximo dia 5 de outubro, às 12h00, no Salão da Feteira.

Organizado pela Junta de Freguesia de Almeirim, com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, o encontro tem como principal objetivo promover o convívio entre a população mais idosa da freguesia, reforçando os laços comunitários e proporcionando um momento de partilha entre gerações.

Ao longo dos anos, esta iniciativa tem-se assumido como um dos principais momentos de encontro da população sénior de Almeirim, valorizando o envelhecimento ativo e combatendo o isolamento social.

As inscrições decorrem entre 7 e 30 de setembro e destinam-se aos residentes da freguesia de Almeirim com idade superior a 65 anos e recenseados na freguesia.

Os moradores da Tapada devem efetuar a inscrição no posto de atendimento da Junta de Freguesia localizado na antiga escola primária, às quartas-feiras, entre as 10h30 e as 11h30.

Para a inscrição é necessário apresentar documento de identificação, comprovando residência e recenseamento na freguesia de Almeirim.