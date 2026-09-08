Terça-feira, setembro 8, 2026 18:17
    Sociedade

    ANSR alerta para perigos junto às escolas

    Por: Daniel Cepa 08 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lançou, esta segunda-feira, 7 de setembro, a campanha “Regresso às Aulas”, destinada a sensibilizar os condutores para os riscos acrescidos existentes nas imediações das escolas durante o início do novo ano letivo.

    Sob o lema “Não há desculpas que cheguem”, a campanha procura alertar para a importância da redução da velocidade e do reforço da atenção em locais frequentados diariamente por crianças e jovens.

    Segundo a ANSR, a velocidade pode ser determinante na gravidade das consequências de um atropelamento. A entidade refere que “num atropelamento, a probabilidade de consequências mortais para um peão é de 10% a 30 km/h e sobe para 90% a 50 km/h”, lembrando que uma diferença de apenas 20 quilómetros por hora pode alterar drasticamente o desfecho de um acidente.

    A campanha centra-se no regresso às aulas, período marcado por um aumento da circulação de crianças, famílias, transportes escolares e outros utilizadores vulneráveis da via pública.

    O vídeo promocional apresenta o cenário de uma criança atropelada à porta da escola por um condutor apressado para chegar ao trabalho, procurando transmitir a mensagem de que nenhuma urgência justifica colocar vidas em risco.

    Pedro Clemente, presidente da ANSR, sublinha a responsabilidade acrescida dos automobilistas nesta fase do ano.

    “No regresso às aulas, cada condutor tem uma responsabilidade acrescida. Perto das escolas, as crianças podem surgir de forma inesperada e a velocidade determina o tempo e a distância disponíveis para evitar um atropelamento. Chegar uns minutos mais cedo ao trabalho nunca pode custar o futuro de uma criança”, afirma.

    A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária recomenda aos condutores que, junto às escolas:

    Reduzam a velocidade e estejam preparados para parar; Abrandem junto às passadeiras e respeitem a sinalização; Antecipem situações inesperadas e redobrem a atenção perante a presença de crianças; Tenham especial cuidado entre veículos estacionados e nas zonas de atravessamento; Evitem distrações e não deixem que a pressa influencie a condução.

    Segundo a autoridade, o objetivo é simples: garantir que o percurso diário entre casa e a escola decorra em segurança.

    “Porque, junto às escolas, não há desculpas que cheguem.”

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