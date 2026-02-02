Shopping cart

Região

Chamusca recebe curso gratuito sobre condução e operação segura de tratores

Por: Inês Ribeiro 02 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município da Chamusca, em parceria com a Fábrica do Empreendedor, vai promover durante o mês de abril o curso gratuito “Conduzir e Operar o Trator em Segurança”, que terá lugar no Centro de Apoio a Empresas, na Chamusca.

A formação tem uma duração total de 50 horas e vai decorrer em horário pós-laboral, entre as 18h00 e as 22h00, de forma a permitir a participação de trabalhadores ativos.

O curso é promovido pela Endesa, através da sua Escola Rural de Energia Sustentável. A iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento social e económico da região, apoiar a criação de emprego e contribuir para a fixação da população, no contexto do Projeto de Transição Justa do Pego.

A ação insere-se no âmbito do protocolo estabelecido entre o Município da Chamusca e a Fábrica do Empreendedor e será ministrada pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

As inscrições são obrigatórias e devem ser efetuadas através do um formulário online.

Mais informações sobre a Escola Rural de Energia Sustentável da Endesa podem ser consultadas aqui.

