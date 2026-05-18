Campanha de segurança rodoviária reforça alerta para veículos de duas rodas

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Entre os dias 19 e 25 de maio, vai decorrer a quinta campanha do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026, uma iniciativa conjunta da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da GNR e da PSP, desta vez dedicada aos veículos de duas rodas a motor.

Sob o mote “Duas Rodas – Agarre-se à Vida”, a campanha pretende reforçar a prevenção e a redução da sinistralidade rodoviária envolvendo motociclos e ciclomotores, considerados um dos grupos mais vulneráveis na estrada. A iniciativa insere-se no conjunto de 11 campanhas previstas para 2026, tratando-se da segunda iniciativa do ano inteiramente focada neste segmento rodoviário.

Tal como nas restantes ações do PNF, a campanha assenta em duas vertentes complementares: a sensibilização, promovida pela ANSR, e a fiscalização, assegurada pela GNR e pela PSP. As operações vão incidir sobretudo em locais com maior registo de acidentes graves.

O objetivo passa por alertar os condutores para comportamentos de risco e promover uma condução mais segura, defensiva e responsável, reforçando também a importância da partilha segura da via pública entre todos os utilizadores.



De acordo com os dados do PNF 2026, enviados em nota de imprensa ao Jornal O Almeirinense, foram registados, a nível nacional, entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025, um total de 34.177 acidentes com vítimas envolvendo veículos de duas rodas a motor, dos quais resultaram 439 vítimas mortais, 3.028 feridos graves e 34.514 feridos leves.

As autoridades sublinham que quase metade da sinistralidade grave ocorre em meio urbano e em estradas nacionais, zonas onde a vulnerabilidade dos motociclistas é mais elevada.

A campanha alerta para um conjunto de comportamentos frequentemente associados a acidentes graves, como o excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, circulação irregular entre filas de trânsito, manobras sem sinalização, condução sob o efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas, bem como a utilização incorreta ou ausência de capacete e equipamento de proteção.

A distração ao volante e a reduzida perceção dos motociclistas por parte dos restantes condutores são igualmente apontadas como fatores de risco relevantes.

O PNF é desenvolvido anualmente em articulação entre as três entidades responsáveis e enquadra-se na estratégia europeia Visão Zero 2030, que pretende eliminar as vítimas mortais nas estradas.

As autoridades reforçam que a sinistralidade rodoviária não deve ser encarada como inevitável e sublinham que a adoção de comportamentos responsáveis por todos os utilizadores da estrada é essencial para reduzir acidentes e salvar vidas.