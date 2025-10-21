Campanha “Viajar Sem Pressa” reforça sensibilização e fiscalização rodoviária

A campanha nacional de segurança rodoviária “Viajar Sem Pressa”, promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e pela Guarda Nacional Republicana (GNR), decorreu entre os dias 14 e 20 de outubro. A iniciativa teve uma forte presença no distrito de Santarém, com ações de sensibilização e fiscalização direcionadas à prevenção do excesso de velocidade.

Em todo o país, a campanha contou com cinco ações de sensibilização presenciais, uma das quais teve lugar em Santarém, onde condutores e passageiros foram alertados para os perigos de conduzir em excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes mortais nas estradas portuguesas. Ao todo, 461 pessoas foram sensibilizadas nas várias ações.

Durante o mesmo período, foram fiscalizados 5.603.754 veículos em todo o território nacional, através de radares e operações das forças de segurança. No total, foram registadas 23.724 infrações rodoviárias, 14.829 delas por excesso de velocidade.

No distrito de Santarém, a GNR e a PSP reforçaram as operações de fiscalização rodoviária no âmbito da campanha e do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2025, com uma presença mais visível nas estradas e em ações destinadas a dissuadir comportamentos de risco.

Entre 14 e 20 de outubro, registaram-se no país 2.788 acidentes, com 6 vítimas mortais, 50 feridos graves e 944 feridos leves. Apesar do balanço nacional, o distrito de Santarém não registou vítimas mortais durante o período da campanha.

Em comunicado ao Jornal O Almeirinense, as autoridades apelam a todos os condutores para que “viajem sem pressa e cheguem com vida”.