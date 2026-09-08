Terça-feira, setembro 8, 2026 18:14
    Sociedade

    “Brincadeira de mau gosto” deixa jardim do Largo Dr. Moita sem rega

    Por: Inês Ribeiro 08 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo emitiu um apelo público à população após um incidente ocorrido durante o fim de semana no jardim do Largo Dr. Moita, nos Cortiçóis. Alguém desligou o programador do sistema de rega do espaço, deixando a relva vários dias sem água e colocando em risco o estado e a manutenção daquele espaço.

    A situação motivou uma nota de alerta da junta de freguesia, que apela à colaboração de todos para que os equipamentos de rega não sejam danificados ou manipulados. “A relva ficou vários dias sem receber a água necessária e esteve muito perto de ficar seriamente danificada”, sublinha a junta, que apela ao sentido de responsabilidade de cada cidadão na preservação dos espaços comuns.

    A junta de freguesia recorda que o jardim é um espaço de todos, um local de lazer e convívio para crianças e famílias, e que a sua manutenção exige não só o trabalho diário de quem cuida do mesmo, mas também o respeito de quem o utiliza. “Precisamos da colaboração de todos”, destaca a nota, que conclui com um apelo direto, “vamos parar com estas brincadeiras de mau gosto e cuidar daquilo que é nosso”.

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