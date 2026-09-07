Festival de Folclore reúne grupos de várias regiões nos Cortiçóis

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A freguesia de Benfica do Ribatejo recebe no próximo sábado, 12 de setembro, mais uma edição do seu Festival de Folclore, que vai juntar grupos de diferentes regiões do país no Largo Dr. Moita, nos Cortiçóis.

A iniciativa tem início às 21h00, com a cerimónia protocolar, seguindo-se, pelas 21h30, o início das atuações dos grupos participantes.

O cartaz reúne o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Fermentões, de Guimarães, o Rancho Etnográfico dos Foros de Salvaterra, de Salvaterra de Magos, o Rancho Folclórico de Cabeça Veada, de Porto de Mós, e os Pauliteiros de Sendim, de Miranda do Douro. A representação local fica a cargo do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, grupo anfitrião.

Organizado pelo Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, o festival promove o encontro entre diferentes tradições e manifestações do folclore português, proporcionando uma noite dedicada à música, dança e cultura popular.

O evento decorre no Largo Dr. Moita, nos Cortiçóis, e tem entrada livre.