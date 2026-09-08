Professor de Almeirim assume direção de cátedra criada pela Universidade Politécnica de Santarém

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A Universidade Politécnica de Santarém criou a Cátedra em Longevidade, Inovação e Políticas Públicas, uma estrutura inédita em Portugal dedicada à investigação aplicada sobre envelhecimento, avaliação de respostas sociais e apoio à definição de políticas públicas dirigidas à população mais envelhecida. Esta nova estrutura vai ser dirigida por Luís Jacob, professor de Almeirim.

A cátedra foi criada através do Despacho n.º 37/2026, de 17 de março de 2026, do Reitor da Universidade Politécnica de Santarém. O projeto parte da ideia de que a longevidade deve ser encarada não apenas como um desafio demográfico, mas também como uma oportunidade para desenvolver novas respostas sociais, comunitárias e institucionais.

Dirigida por Luís Jacob, a cátedra reúne as cinco escolas da Universidade Politécnica de Santarém e pretende funcionar como uma ponte entre a investigação científica e a realidade dos territórios, nomeadamente municípios, instituições particulares de solidariedade social, universidades seniores e entidades da economia social.

Entre as áreas de intervenção estão os diagnósticos locais sobre envelhecimento, a avaliação de programas municipais, a criação e teste de novas respostas sociais em contexto real, a formação de equipas técnicas e dirigentes, bem como o apoio a candidaturas a financiamento nacional e europeu.

A estrutura promove ainda projetos de investigação aplicada, estudos de avaliação de impacto, programas de inovação social e iniciativas de capacitação dirigidas a técnicos, dirigentes e decisores públicos.

A cátedra conta com uma rede de parceiros nacionais e internacionais, incluindo a RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade, a UDIPSS Santarém, a Associação Walking Football Portugal, a Universidade de Malta, o Institute for Applied Research on Ageing, da Áustria, e a Associação Internacional de Universidades da Terceira Idade, sediada em França.

A candidatura a uma futura Cátedra UNESCO faz igualmente parte dos objetivos definidos pela equipa responsável pelo projeto.

Segundo a apresentação institucional, a Cátedra em Longevidade, Inovação e Políticas Públicas pretende contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados com a saúde de qualidade, a redução das desigualdades e a criação de comunidades mais sustentáveis.