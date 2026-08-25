Universidade Politécnica de Santarém coloca 700 novos estudantes e cresce 55% na primeira fase

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A Universidade Politécnica de Santarém colocou 700 novos estudantes na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2026, naquele que é o primeiro ingresso de estudantes na instituição já com o estatuto de Universidade. O número representa um crescimento de 55,2% face ao ano anterior, com mais 249 colocados.

O crescimento registado pela instituição fica acima da evolução verificada no conjunto do ensino superior, que foi de 13,9%, e também do aumento registado no subsistema politécnico, de 26,5%.

A área da Saúde destacou-se nesta primeira fase, com a Escola Superior de Saúde de Santarém a preencher a totalidade da sua oferta. Foram colocados 97 estudantes para 96 vagas disponíveis, não ficando qualquer lugar por ocupar.

Entre os resultados destaca-se a licenciatura em Fisioterapia, que abriu pela primeira vez este ano e registou a nota de entrada mais elevada da Universidade Politécnica de Santarém. O último colocado entrou com 154 pontos, equivalentes a 15,4 valores.

Também Enfermagem registou uma subida da nota de entrada. Foram colocados 79 estudantes para 78 vagas, com a classificação do último colocado a passar de 119,8 para 139 pontos.

No total, nove dos 23 cursos disponíveis preencheram integralmente as vagas na primeira fase.

Além de Enfermagem e Fisioterapia, na Escola Superior de Saúde, esgotaram a oferta os cursos de Enfermagem Veterinária, na Escola Superior Agrária; Educação Básica e Educação Social, na Escola Superior de Educação; Gestão e Gestão de Marketing, na Escola Superior de Gestão e Tecnologia; e Desporto, Condição Física e Saúde e Gestão das Organizações Desportivas, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

Educação Básica preencheu todas as vagas pelo terceiro ano consecutivo. Desde 2025, a oferta deste curso foi reforçada de 46 para 70 lugares, contribuindo para responder à falta de professores no país.

Na Escola Superior Agrária, Enfermagem Veterinária voltou a esgotar a oferta, tendo mesmo ultrapassado o número de vagas disponíveis: foram colocados 28 estudantes para 26 lugares. O curso registou uma nota de entrada de 142,5 pontos.

Também Zootecnia registou uma evolução significativa, passando de oito para 23 estudantes colocados. Em Rio Maior, o curso de Treino Desportivo aumentou o número de colocados de 62 para 76.

Apesar dos resultados da primeira fase, o acesso à Universidade Politécnica de Santarém continua aberto através de outras vias. A segunda fase do Concurso Nacional de Acesso decorre entre 24 de agosto e 20 de setembro, estando os resultados previstos para 30 de setembro.

A instituição dispõe ainda de concursos especiais destinados, entre outros, a maiores de 23 anos, titulares de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), candidatos com outros cursos superiores, mudanças de par instituição/curso e estudantes internacionais.

Os estudantes colocados na primeira fase deverão realizar a matrícula e inscrição entre 24 e 27 de agosto.

A Universidade Politécnica de Santarém sucedeu ao Instituto Politécnico de Santarém no dia 1 de agosto, passando a integrar cinco escolas superiores: Agrária, Educação, Gestão e Tecnologia e Saúde, em Santarém, e Desporto, em Rio Maior.

Para o reitor da instituição, João Moutão, em nota de imprensa enviada ao Jornal O Almeirinense, os resultados demonstram a confiança dos estudantes e das suas famílias na nova Universidade, considerando os 700 colocados como a “primeira geração” da instituição enquanto Universidade.