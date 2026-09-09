Vinhos do Tejo vão ser premiados em Almeirim

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A Gala Vinhos do Tejo realiza-se, no próximo dia 26 de setembro, no IVV – Espaço Multiusos de Almeirim, com a entrega dos prémios aos melhores vinhos, empresas, profissionais e restaurantes ligados à promoção da região vitivinícola do Tejo.

Promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e organizada pela Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, a iniciativa distingue, anualmente, os principais intervenientes da região. Este ano, a cerimónia fica também marcada pela revelação dos vencedores do Tejo Gourmet, concurso de vinhos e iguarias que se realiza de dois em dois anos.

A competição valoriza o trabalho desenvolvido pelos restaurantes na divulgação dos Vinhos do Tejo, tanto na região como no resto do país. Nesta edição, serão atribuídos, pela primeira vez, dois prémios destinados às cartas de vinhos, distinguindo propostas de estabelecimentos localizados dentro e fora do território vitivinícola do Tejo.

A cerimónia inclui ainda a divulgação dos resultados do Concurso Vinhos do Tejo 2026, que decorreu, nos dias 2 e 3 de setembro, no IVV Espaço Multiusos de Almeirim.

A prova reuniu 165 vinhos e 36 jurados, incluindo enólogos, provadores profissionais, representantes de outras comissões vitivinícolas regionais, escanções, compradores, críticos, jornalistas e criadores de conteúdos especializados em vinhos.

Os resultados do concurso vão também influenciar a atribuição dos Prémios Vinhos do Tejo, que distinguem os agentes económicos inscritos na Comissão Vitivinícola Regional do Tejo nas categorias Empresa Dinamismo, Empresa Excelência, Enólogo do Ano e Prémio Carreira.

O Concurso Vinhos do Tejo destina-se a referências com Denominação de Origem Controlada do Tejo ou Indicação Geográfica Tejo e com uma produção superior a 1500 garrafas, garantindo que os vinhos distinguidos têm capacidade para chegar ao mercado.

Durante os dois dias de avaliação, o programa incluiu ainda uma viagem de barco entre Escaroupim e Valada e visitas a restaurantes e espaços do Ribatejo. Os jurados participaram também numa prova e num jantar harmonizado com vinhos monocasta Fernão Pires, numa homenagem à casta mais representativa da região.

Embora a gala se destine, maioritariamente, a convidados, a organização reservou alguns lugares para o público. A inscrição custa 50 euros e inclui o acesso à cerimónia de entrega de prémios, cocktail, jantar e animação com DJ.

As inscrições decorrem até 11 de setembro e podem ser efetuadas através do endereço eletrónico confraria.enofila.tejo@gmail.com ou do número 919 544 548.