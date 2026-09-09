Quarta-feira, setembro 9, 2026 17:06
    Desporto

    Atletas do ciclismo dos 20 kms conquistam títulos nacionais de Downhill Urbano

    Por: Daniel Cepa 09 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Leonel Bento e Fátima Vida, atletas da Secção de Ciclismo da Associação 20 Kms de Almeirim, sagraram-se campeões nacionais no Campeonato Nacional de Downhill Urbano, disputado a 8 de agosto, em Castelo Branco.

    A prova, realizada em ambiente noturno, decorreu num percurso urbano com cerca de um quilómetro de extensão, ligando o Castelo ao Centro Cívico da cidade, e reuniu alguns dos melhores especialistas nacionais da modalidade.

    Leonel Bento conquistou o título nacional no escalão Master 55 e Fátima Vida venceu a categoria Masters Femininas.

    Fátima Vida conseguiu uma recuperação de destaque ao inverter a classificação da manga de qualificação, superando Alexandra Loureiro na descida decisiva e garantindo o título nacional.

    Já Leonel Bento confirmou a sua experiência e qualidade ao impor-se no respetivo escalão, arrecadando mais uma conquista nacional para a Associação 20 Kms de Almeirim.

    Na competição de elite, os títulos nacionais foram conquistados por Filipe Silva, da Bike House DH/Guimarães, no setor masculino, e por Ana Barbosa, do Sporting Clube de Travancinha-Seia, no setor feminino.

    A prova integrou ainda os vários escalões de formação, sub-23 e masters, terminando com a consagração da Bike House DH/Guimarães como campeã nacional por equipas.

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