Ano letivo arranca a 14 de setembro no Agrupamento de Escolas de Almeirim

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O Agrupamento de Escolas de Almeirim inicia, na próxima segunda-feira, 14 de setembro, as atividades letivas do pré-escolar, ensino básico e ensino profissional. Já os alunos do ensino secundário regular regressam às aulas, no dia 21 de setembro.

Antes do início das aulas, realizam-se, na sexta-feira, 11 de setembro, as reuniões de apresentação com os encarregados de educação, em cada escola e jardim de infância.

Nos jardins de infância, as reuniões estão marcadas para as 10h30, em Benfica do Ribatejo, e para as 15h00, em Almeirim.

Nas escolas do primeiro ciclo de Almeirim, as reuniões dos alunos do segundo ano começam às 09h30, seguindo-se as do terceiro ano, às 10h30, e as do quarto ano, às 11h30. Para os alunos que ingressam no primeiro ano, as apresentações realizam-se às 09h00, na Escola Básica dos Charcos, às 10h00, na Escola Básica de Almeirim, e às 11h00, na Escola Básica do Moinho de Vento.

Nas escolas básicas de Benfica do Ribatejo e Cortiçóis, as reuniões com os encarregados de educação de todos os anos de escolaridade estão marcadas para as 09h00.

Na Escola Básica Febo Moniz, a apresentação dos alunos do quinto ano realiza-se às 09h00, seguindo-se o sexto ano, às 11h00, o sétimo ano, às 13h30, e o oitavo ano, às 15h30.

Na Escola Secundária da Marquesa de Alorna, os encarregados de educação dos alunos do nono ano e do primeiro ano dos cursos profissionais são recebidos às 09h30. As reuniões do segundo e terceiro anos dos cursos profissionais começam às 11h30.

As reuniões com os encarregados de educação dos alunos do ensino secundário regular, do décimo ao décimo segundo anos, realizam-se, na quarta-feira, 16 de setembro, às 17h30.

A afixação das listas das turmas ocorreu, no dia 1 de setembro. A entrega dos manuais escolares começou, no dia 7 de setembro, na Escola Básica Febo Moniz, e prossegue, até 16 de setembro, abrangendo os diferentes anos de escolaridade.