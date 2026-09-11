Almeirim recebe etapa do circuito mundial de padel

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Almeirim volta a integrar o circuito mundial de padel com a realização do FIP Bronze Almeirim, entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, nas instalações do AlmeirINN Padel.

Depois da primeira edição, a competição regressa ao concelho para reunir jogadores nacionais e internacionais numa etapa oficial do CUPRA FIP Tour 2026, circuito promovido pela Federação Internacional de Padel.

Segundo a organização internacional, o torneio terá provas masculinas e femininas, será disputado em recinto coberto e distribuirá dez mil euros em prémios monetários. A fase de qualificação começa, no dia 28 de setembro, enquanto o quadro principal arranca, a 2 de outubro.

O planeamento prevê a realização das primeiras rondas de qualificação entre segunda e quinta-feira. A primeira ronda do quadro principal disputa-se, na sexta-feira, seguindo-se, no sábado, a segunda eliminatória e os quartos de final. As meias-finais e as finais estão previstas para domingo, 4 de outubro.

O quadro principal terá capacidade para 32 duplas, enquanto a fase de qualificação poderá reunir até 64 pares. As inscrições encontram-se abertas na plataforma oficial da Federação Internacional de Padel e terminam, no dia 18 de setembro, às 17h00.

Em simultâneo com o torneio internacional, decorrerá o 4.º Open AlmeirINN Padel, prova integrada no ranking da Federação Portuguesa de Padel, com a classificação 10.000.

A realização simultânea das duas competições deverá transformar Almeirim, durante uma semana, num ponto de encontro da modalidade, juntando atletas profissionais, praticantes e adeptos do padel. O Restaurante O Forno será o patrocinador oficial da etapa.

Duas equipas apuradas para a fase nacional

O AlmeirINN Padel garantiu ainda o apuramento de duas equipas para a fase nacional da Liga de Clubes, feito alcançado pela primeira vez na história do clube.

A equipa masculina de nível três, AlmeirINN Padel/DGF-Alumínios, e a equipa feminina de nível cinco, AlmeirINN Padel/Espaço Condomínio, chegaram às respetivas finais da fase regional e sagraram-se vice-campeãs regionais, assegurando a qualificação para a competição nacional.

Esta será a quinta época consecutiva em que o AlmeirINN Padel marca presença na fase nacional da Liga de Clubes, mas a primeira em que consegue apurar duas formações.

O clube destacou igualmente a prestação das restantes equipas que participaram na fase regional, sublinhando “a entrega, atitude e espírito de equipa demonstrados ao longo de todo o fim de semana”.

A fase nacional será disputada, no Porto, entre os dias 19 e 22 de novembro.