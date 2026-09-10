Quinta-feira, setembro 10, 2026 20:03
    Desporto

    Matilde Brasileiro sagra-se campeã nacional de downhill urbano

    Por: Daniel Cepa 10 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Os atletas do Clube Aventura Juvenil da Raposa estiveram em destaque no Campeonato Nacional de Downhill Urbano, disputado, a 8 de agosto, em Castelo Branco, com Matilde Brasileiro a conquistar o título nacional no escalão de sub-13 feminino.

    A jovem atleta alcançou o lugar mais alto do pódio numa prova realizada em ambiente noturno, num percurso com cerca de um quilómetro de extensão e 73,7 metros de desnível negativo, entre o Castelo e o Centro Cívico da cidade.

    O Clube Aventura Juvenil da Raposa contou ainda com outros dois atletas em evidência. Pedro Estêvão terminou a competição na terceira posição do escalão de sub-13 masculino, enquanto Ricardo Brasileiro alcançou o quinto lugar na categoria Master 30.

    O Campeonato Nacional ficou marcado por uma edição histórica, disputada durante a noite nas ruas de Castelo Branco. Filipe Silva, da Bike House DH/Guimarães, conquistou o título nacional na categoria de elite masculina, enquanto Ana Barbosa, do Sporting Clube de Travancinha-Seia, se sagrou campeã nacional de elite feminina.

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