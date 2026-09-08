Inglaterra conquista Mundial de Pesca em Coruche

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A seleção de Inglaterra sagrou-se campeã do 72.º Campeonato do Mundo de Nações de Pesca Desportiva em Água Doce, competição que decorreu entre 30 de agosto e 6 de setembro, na pista do Sorraia, em Coruche. A equipa inglesa conquistou o título com 35 pontos, superando a Chéquia, segunda classificada com 43 pontos, e a Hungria, que fechou o pódio com 45 pontos.

A seleção portuguesa terminou a competição num meritório 6.º lugar, entre 21 seleções participantes, somando 50 pontos e um total de 36.670 gramas de capturas.

Na classificação individual, o título mundial foi conquistado pelo espanhol José Alfonso Pardo García, seguido pelo neerlandês Ramon Ansing e pelo inglês William Raison.

Entre os atletas portugueses, o destaque foi para João Pechincha, que terminou o Mundial na 4.ª posição da classificação geral individual, alcançando a melhor prestação da seleção nacional.

O pescador português terminou a competição com apenas quatro pontos, a mesma pontuação dos atletas classificados entre o segundo e o quinto lugar, sendo a ordenação final decidida pelo peso total das capturas. João Pechincha somou 9.220 gramas e ficou muito próximo do pódio mundial.

Também a equipa portuguesa contou com as prestações de Vasco Inocêncio, 34.º classificado, Pedro Bessa, 37.º, Pedro Marques, 57.º, Paulo Santos, 100.º, e Hélio Gil Ramos, 114.º.

A competição reuniu algumas das melhores seleções do mundo e voltou a colocar Coruche no centro da pesca desportiva internacional.

Ao longo de uma semana de treinos e duas jornadas de competição, a pista do Sorraia recebeu centenas de atletas, dirigentes e elementos das comitivas internacionais, confirmando o estatuto que o rio conquistou ao longo das últimas décadas no panorama mundial da modalidade.