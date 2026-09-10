Ginástica de Almeirim volta a brilhar na TV e surpreende apresentadores… com melões

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A Ginástica Acrobática de Almeirim esteve esta quinta-feira na SIC, onde foi recebida no programa ‘Casa Feliz’, depois de ter conquistado a vitória no programa de entretenimento ‘Talentos em Grande’.

O grupo de Almeirim foi convidado por João Baião e Diana Chaves para partilhar com os telespectadores o momento especial vivido na competição da SIC, que terminou com a consagração dos jovens atletas como grandes vencedores.

A presença na televisão nacional ficou ainda marcada por um gesto bem almeirinense. João Baião e Diana Chaves receberam das mãos da Ginástica Acrobática de Almeirim um melão, levando até aos estúdios da SIC um dos produtos mais emblemáticos do concelho.

Depois de brilharem em palco e conquistarem o público no ‘Talentos em Grande’, os atletas voltaram assim a colocar Almeirim e a sua ginástica no centro das atenções, desta vez num dos programas das manhãs mais conhecidos da televisão portuguesa.

A passagem pela ‘Casa Feliz’ foi também uma oportunidade para celebrar o trabalho desenvolvido pela Ginástica Acrobática de Almeirim e o percurso que levou o grupo até à vitória, numa experiência que ficará certamente na memória dos atletas e de todos os que acompanham esta modalidade no concelho.

Almeirim esteve, mais uma vez, em destaque na televisão nacional, desta vez com talento, acrobacias e um melão à mistura.