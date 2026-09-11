Almeirim sob aviso amarelo devido ao calor até segunda-feira

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O distrito de Santarém encontra-se sob aviso amarelo devido à previsão de temperaturas elevadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação divulgada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeirim, o aviso está em vigor entre as 10h00 de sábado, 12 de setembro, e as 17h00 de segunda-feira, 14 de setembro, devido aos valores elevados da temperatura máxima previstos para estes dias.

Face ao agravamento do risco de incêndio rural associado às condições meteorológicas, as autoridades recordam que se mantêm várias restrições legalmente previstas.

Nos dias em que o perigo de incêndio rural seja classificado como muito elevado ou máximo, é proibida a realização de queimadas extensivas e de queimas de amontoados. Está também interdita a utilização de fogo para confeção de alimentos em espaço rural, exceto nos locais expressamente autorizados para esse efeito.

As restrições abrangem ainda a fumigação ou desinfestação em apiários, salvo quando os equipamentos utilizados disponham de dispositivos de retenção de faúlhas, bem como a utilização de motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, sendo igualmente desaconselhado o recurso a grades de discos.

O Serviço Municipal de Proteção Civil recomenda à população a adoção de comportamentos preventivos e o acompanhamento da evolução do perigo de incêndio rural através dos canais oficiais do IPMA, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, da Proteção Civil e dos bombeiros.