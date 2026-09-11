“O Quarto Quadrante quer renovar e reforçar o vínculo com as pessoas do concelho de Almeirim e concelhos vizinhos”

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Avô, pai e Telmo Marques representam três gerações que mantêm, até aos dias de hoje, um dos espaços comerciais com mais tradição no concelho de Almeirim. O Quarto Quadrante vai inaugurar, no dia 12 de setembro, um novo espaço no Parque das Laranjeiras, na Praça Lourenço de Carvalho.

O Quarto Quadrante prepara-se para mudar de loja. O que motivou esta mudança e o que representa este novo espaço para a empresa?

A razão principal por trás desta mudança foi a vontade de transição para um espaço com maior e melhor área de exposição que se traduzisse numa melhor experiência para os nossos clientes. Com esta mudança, o Quarto Quadrante quer renovar e reforçar o vínculo com as pessoas do concelho de Almeirim e concelhos adjacentes que procuram soluções adequadas de conforto, descanso e sono

saudável.

O que podem os clientes esperar encontrar de diferente na nova loja, quer ao nível do espaço, quer da oferta e dos serviços?

A maior área de exposição vai ser sentida de forma imediata por quem nos visitar e este aumento vai permitir que algumas tipologias de produto surjam em loja para ser experienciadas ao vivo pelos clientes. As melhores condições de acolhimento em loja serão também uma realidade, onde destaco a existência de uma zona de trabalho com lugares sentados para reunir e desenvolver os projetos personalizados com cada cliente. Nesta nova loja alguns básicos de bem-estar irão estar assegurados igualmente, como climatização e casas de banho por género e mobilidade condicionada



O Quarto Quadrante nasceu em 1997. Quase três décadas depois, como olha para o caminho feito pela empresa e para a evolução das necessidades dos clientes?

Este nosso caminho desde dezembro de 1997 foi marcado por uma constante procura por disponibilizar produtos e serviços de qualidade. Em todo o caso, sempre com o denominador do comércio de mobiliário (com tudo o que tem cabimento nesta área de negócio), fomos afinando e reformulando o nosso leque de produtos e serviços no sentido da procura do mercado e da nossa vontade profissional, mantendo um olhar crítico e uma plasticidade que nos foi permitindo uma adaptação à realidade. O surgimento de multinacionais de retalho de mobiliário em Portugal, a expansão de grupos económicos nacionais e ibéricos neste mercado e o comércio online, apresentaram-se como impulsionadores de uma reconfiguração necessária por parte dos comerciantes do canal tradicional. Não foi sempre fácil, mas com resiliência chegámos aqui!



É uma empresa familiar, gerida pelo seu pai, Manuel José Marques, com a sua colaboração. Como é

trabalhar lado a lado com o pai e dar continuidade a um negócio construído ao longo de tantos anos?

As empresas familiares são organismos com dinâmicas que se diferenciam das outras empresas. Há desafios trazidos pela proximidade dos laços de família, em que, importa tirar proveito dessa ligação com vista ao ganho de força corporativa, mas também evitar que as tensões profissionais e/ou pessoais afetem de forma indesejada a realidade de cada um e do todo. É desafiante! Mas é um grande privilégio poder olhar para trás e constatar que o meu pai foi uma das pessoas com quem mais partilhei o meu tempo de vida. Diria que hoje, mais que pai e filho, conseguimos ter uma relação que mais parece de irmãos. É muito bom!

Importa também recuperar a história e lembrar que já o meu pai trabalhou na empresa do meu avô, também neste ramo de atividade, onde trabalharam juntos cerca de 30 anos.



O descanso e o conforto são cada vez mais valorizados. O que procuram hoje os clientes quando escolhem um colchão, uma cama ou outro produto desta área?

É verdade e fico muito satisfeito por essa realidade crescente. Contudo, somos um país onde a troca de colchão ainda se realiza em grande percentagem muito depois do tempo de vida útil do equipamento. É importante estarmos atentos e conscientes do relevo que o ‘bem dormir’ tem na nossa saúde e procurar manter os sistemas de descanso atualizados. As pessoas procuram cada vez mais, algo muito simples e muito essencial: produtos adequados e aconselhamento técnico informado que valorize e reconheça cada cliente como uma pessoa com necessidades e preferências específicas.

E é precisamente aí que nos posicionamos.



Além da venda de produtos, o Quarto Quadrante disponibiliza serviços de limpeza, impermeabilização, reparação, restauro e montagem de mobiliário. Como surgiu a aposta nesta área de serviços?

Deste leque de serviços existem alguns que são herança natural que o meu pai adquiriu desde os 13 anos ao trabalhar na empresa do meu avô: o restauro de mobiliário e estofos e as montagens e desmontagens de móveis e artigos de decoração. Outros surgiram do nosso interesse em complementar o comércio de colchões e sistemas de descanso: serviço profissional de limpeza, e tratamentos de impermeabilização, anti-pulgas e anti-ácaros em artigos de tecido e pele (colchões, sofás, tapetes, etc.). Todos os serviços vão ao encontro da nossa missão de ajudar a melhorar as condições de conforto em

casa e no local de descanso.

Contamos com uma rede de parcerias especializadas que nos permite criar estas soluções que aportam valor para os nossos clientes.



A empresa é representante de várias marcas e revendedora exclusiva da Molaflex em Almeirim. O que significa para uma empresa local conseguir trabalhar com marcas de referência no setor?

O facto de estarmos em atividade desde 1997 permite que sejamos parceiros de diversas marcas de referência, quer pela seriedade e rigor comercial na relação, quer pelo interesse mútuo que existe profissionalmente entre a nossa empresa e os nossos fornecedores. O mercado é um organismo vivo e uma loja como o Quarto Quadrante, apesar da sua dimensão local e regional, continua a ser escolhida para representar marcas de prestígio. Esse é um facto que nos enche de orgulho pelo trabalho que fazemos. Atravessar décadas e poder ser parte de uma rede que disponibiliza aos clientes produtos de qualidade de marcas de referência é algo que reforça diariamente o sentido da nossa atividade.



Num mercado onde existe cada vez mais oferta online, que importância tem o atendimento personalizado e a possibilidade de o cliente experimentar e receber aconselhamento numa loja física?

Quando o assunto é ‘sistemas de descanso’ ou mais particularmente ‘colchões’, o facto de um cliente ter um serviço de consultoria especializada através de um atendimento personalizado e com oportunidade para testar ao vivo os equipamentos de acordo com esse processo de aconselhamento, revela-se de extrema importância. Um especialista em descanso trabalha todos os dias com as diversas variáveis inerentes a estes produtos e, por isto, existe uma experiência acumulada que pode estar ao serviço dos clientes.

O comércio online é fantástico e a internet é um palco que permite começar muito eficazmente um processo de investigação para compra de produtos, mas alguns produtos não devem ser comprados antes de haver um momento de teste físico real,

simplesmente não faz sentido. O test-drive nos automóveis ou a prova de um vestido de noiva é um bom exemplo daquilo a que me refiro!



Ao longo destes anos, certamente criou uma relação de proximidade com muitos clientes. Há histórias ou clientes que tenham ficado particularmente marcados na memória da família?

Se somarmos os anos de Quarto Quadrante (a empresa do meu pai) aos anos de Marques & Rosário, Lda. (a empresa do meu avô e do seu sócio), as histórias e clientes que habitam as memórias da família são incontáveis. Bem sei que é um chavão, mas cada cliente é especial em si mesmo e as histórias, essas, também o são. Algo que nos deixa muito felizes é termos hoje como clientes, netos e

bisnetos de clientes do meu avô. Isso é algo que nos é muito caro.

Que papel pretende o Quarto Quadrante continuar a desempenhar no comércio local de Almeirim e quais são os próximos objetivos da empresa?

Ao nível do comércio local de Almeirim, o Quarto Quadrante tem como objetivo participar na modernização adaptativa conjunta que urge num cenário em que importa ir ao encontro do perfil de

cliente atual. Para isso, temos dois eixos de ação definidos: um deles que envolve os clientes ‘nativos-digitais’ e os clientes das gerações fortemente informatizadas que procuram, ainda assim, uma

dimensão acentuadamente humanizada na relação comercial. Outro, que envolve o cliente ‘sénior-ativo’ interessado em “dar vida aos anos” através de um ganho de qualidade de vida, num país com

tendência para um envelhecimento acelerado. Os nossos próximos objetivos estão todos alinhados com a solidificação deste posicionamento.



O que significa para si, enquanto filho e parte da nova geração da empresa, ajudar a levar o Quarto Quadrante para o futuro?

Significa poder continuar de mãos dadas com o conhecimento adquirido pelas gerações anteriores no sentido de ajudar os nossos clientes a terem uma vida melhor através dos produtos e serviços

que disponibilizamos. Vamos caminhar com este entusiasmo até que faça sentido para todos nós. Estes quase 30 anos de Quarto Quadrante são fruto de, em cada dia, ter feito sentido continuarmos. É com este espírito que olho para o futuro.



Se tivesse de explicar em poucas palavras porque é que alguém deve entrar no novo Quarto Quadrante, o que diria?

Somos a única colchoaria especializada, com exposição horizontal (colchões em posição de serem experimentados) no concelho de Almeirim. Estamos preparados com produto e conhecimento técnico para solucionar as necessidades do cliente que procura um descanso qualitativo. Somos uma loja com

29 anos e fazemos parte de uma família que gere há 67 anos empresas de comércio nesta área de negócio. Estamos cá e queremos fazer da solução!