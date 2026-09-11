Torneio DGF-Alumínios já está a decorrer com reencontros e muita competição

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Já arrancou o Torneio DGF-Alumínios, uma das iniciativas que junta anualmente antigos alunos, amigos e praticantes do padel num ambiente marcado pela competição, mas também pelo convívio.



Os primeiros jogos já levaram os participantes para dentro dos campos, com os primeiros pontos disputados e muitas horas de padel pela frente no “Almeirinnpadel”. O reencontro entre antigos conhecidos e o ambiente vivido dentro e fora dos campos foram algumas das notas de destaque do primeiro dia da competição.



A organização sublinha precisamente o ambiente vivido nesta jornada inaugural, que serviu para antecipar aquilo que ainda está por acontecer ao longo do torneio. A competição prossegue esta sexta-feira, com mais jogos e muitos motivos para acompanhar de perto a prestação dos participantes.



A organização deixa o convite à comunidade para assistir aos jogos e fazer parte desta festa do ténis, num torneio que alia a vertente competitiva ao convívio entre atletas e antigos alunos.

O Torneio DGF-Alumínios promete, assim, continuar a proporcionar momentos de bom ténis e de reencontro, dentro e fora dos campos.