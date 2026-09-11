Sexta-feira, setembro 11, 2026 22:37
    Desporto

    Torneio DGF-Alumínios já está a decorrer com reencontros e muita competição

    Por: Redação 11 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    Já arrancou o Torneio DGF-Alumínios, uma das iniciativas que junta anualmente antigos alunos, amigos e praticantes do padel num ambiente marcado pela competição, mas também pelo convívio.

    Os primeiros jogos já levaram os participantes para dentro dos campos, com os primeiros pontos disputados e muitas horas de padel pela frente no “Almeirinnpadel”. O reencontro entre antigos conhecidos e o ambiente vivido dentro e fora dos campos foram algumas das notas de destaque do primeiro dia da competição.

    A organização sublinha precisamente o ambiente vivido nesta jornada inaugural, que serviu para antecipar aquilo que ainda está por acontecer ao longo do torneio. A competição prossegue esta sexta-feira, com mais jogos e muitos motivos para acompanhar de perto a prestação dos participantes.

    A organização deixa o convite à comunidade para assistir aos jogos e fazer parte desta festa do ténis, num torneio que alia a vertente competitiva ao convívio entre atletas e antigos alunos.

    O Torneio DGF-Alumínios promete, assim, continuar a proporcionar momentos de bom ténis e de reencontro, dentro e fora dos campos.

    Etiquetas Relacionadas:
    almeirimpadel

    Notícias relacionadas

    Sociedade

    Almeirim sob aviso amarelo devido ao calor até segunda-feira

    BY-Daniel Cepa 11 de setembro, 2026
    Sociedade

    Incêndio danifica teto de habitação em Almeirim

    BY-Daniel Cepa 11 de setembro, 2026
    Foto: Os Monhacas
    Sociedade

    Cabo elétrico caído na EN 114 provoca despiste de motociclo

    BY-Daniel Cepa 11 de setembro, 2026
    Desporto

    Almeirim recebe etapa do circuito mundial de padel

    BY-Daniel Cepa 11 de setembro, 2026
    Economia

    “O Quarto Quadrante quer renovar e reforçar o vínculo com as pessoas do concelho de Almeirim e concelhos vizinhos”

    BY-Redação 11 de setembro, 2026
    Desporto

    Ginástica de Almeirim volta a brilhar na TV e surpreende apresentadores… com melões

    BY-Redação 10 de setembro, 2026