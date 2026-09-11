Incêndio danifica teto de habitação em Almeirim

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Um curto-circuito na instalação elétrica provocou um foco de incêndio no teto de uma habitação, na tarde desta sexta-feira, 11 de setembro, na zona da Barreira Branca, em Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o incêndio ocorreu na sala de estar de uma habitação que se encontrava em obras de remodelação. A instalação elétrica colocada na parte superior de um teto em pladur terá entrado em curto-circuito, provocando o fogo.

À chegada dos meios de socorro, o incêndio foi rapidamente combatido. Contudo, foi necessário remover várias placas de pladur para permitir o arrefecimento da área afetada e confirmar a extinção total do foco de incêndio.

Do incidente resultaram danos materiais no teto da habitação, não havendo feridos a registar.

O alerta foi dado às 15h48. Nas operações de socorro estiveram envolvidos seis operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.