Noite Branca: Almeirim viveu noite mais divertida do ano até às 2h40 … mas termina com intervenção policial

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Almeirim voltou a vestir-se de branco no sábado, 12 de setembro, para a 4.ª edição da Noite Branca, uma iniciativa que levou milhares de pessoas às ruas do centro da cidade, numa noite marcada pela animação, música e muita boa disposição.

Com cinco palcos espalhados pela cidade e a adesão de cerca de 50 estabelecimentos comerciais, a Noite Branca transformou o centro de Almeirim num espaço de festa, com comércio, restauração e animação a contribuírem para uma noite que se prolongou pela madrugada.

A música e o ambiente festivo mantiveram-se durante várias horas, com milhares de pessoas a percorrerem as ruas e a participarem numa iniciativa que tem vindo a ganhar dimensão e que já faz parte do calendário de animação da cidade.

A festa acabou, contudo, por terminar mais cedo do que o previsto. Por volta das 2h40, alguns desacatos obrigaram à intervenção da GNR, levando ao encerramento antecipado da noite. Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, uma pessoa foi detida e pelo menos duas ficaram feriadas. Uma delas um bombeiro que não estava em serviço mas foi socorrer uma pessoa e acabou agredida.





Muita gente confessou à reportagem de O ALMEIRINENSE que “foi uma pena alguns pessoas mal comportadas estragassem o trabalho de tanta gente e uma festa que tinha corrido muito bem.”

Apesar do incidente nos momentos finais, a 4.ª Noite Branca ficou marcada sobretudo pela forte adesão popular e por uma cidade cheia de movimento, numa iniciativa que voltou a juntar comércio, restauração, música e população no centro de Almeirim.