GNR alerta para agravamento do risco de incêndio rural e apela a cuidados redobrados

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A Guarda Nacional Republicana alertou para o agravamento do perigo de incêndio rural nos próximos dias, com vários concelhos do país a poderem atingir os níveis muito elevado e máximo, devido às temperaturas superiores a 35 graus previstas para o início da próxima semana.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, estas condições meteorológicas aumentam significativamente o risco de ignições e a propagação de incêndios rurais, sendo por isso fundamental que a população adote comportamentos preventivos e evite práticas suscetíveis de provocar fogo.

A força de segurança revelou ainda que, desde o início do ano e até 6 de setembro, registou 7.034 incêndios rurais e procedeu à detenção de 172 suspeitos.

De acordo com os dados divulgados, 52,5% dos incêndios rurais tiveram origem em comportamentos humanos negligentes, demonstrando que uma parte significativa das ocorrências poderia ter sido evitada através da adoção de medidas de prevenção.

A Guarda Nacional Republicana destaca igualmente que cerca de 66% das detenções efetuadas estiveram relacionadas com queimas e queimadas ilegais, sendo a utilização de maquinaria agrícola o segundo motivo mais frequente, representando 16% das detenções.

Restrições em vigor

A Guarda Nacional Republicana recorda que, nos dias em que o perigo de incêndio rural seja classificado como muito elevado ou máximo, é proibido:

Fumar, fazer lume ou fogueiras em espaços rurais; Realizar queimadas extensivas; Efetuar queima de amontoados; Utilizar fogo para confeção de alimentos fora dos locais autorizados; Lançar balões de mecha acesa ou foguetes; Fumigar ou desinfestar apiários sem dispositivos de retenção de faúlhas; Utilizar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores; Utilizar equipamentos ou ferramentas suscetíveis de produzir faíscas, como motosserras ou rebarbadoras.

A Guarda Nacional Republicana apela ainda à população para que evite qualquer comportamento que possa provocar uma ignição.

“Não seja responsável por um incêndio. Proteja a floresta, proteja as pessoas e ajude a prevenir incêndios”, refere a força de segurança.

Em caso de incêndio, a Guarda Nacional Republicana recomenda o contacto imediato para os números 112 ou 117.