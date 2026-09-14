CLDS 5G promove caminhada “Comunidade em Movimento” em Almeirim

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O Parque Urbano Zona Norte, em Almeirim, recebe na próxima sexta-feira, 18 de setembro, a caminhada “Comunidade em Movimento”, uma iniciativa integrada no CLDS 5G – Mais Comunidade e aberta a toda a população.

A concentração está marcada para as 17h30, com a partida prevista para as 18h00. A caminhada terá um percurso circular de cerca de quatro quilómetros, com um grau de dificuldade baixo, estando também prevista uma aula desportiva de grupo.

A iniciativa pretende proporcionar um momento de atividade física e convívio, estando aberta a participantes de todas as idades. A organização recomenda a utilização de calçado confortável e faz um apelo à população: “Junte-se à comunidade e venha caminhar connosco!”.

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória e deve ser feita até ao dia 17 de setembro, através do formulário disponível mediante o código QR disponibilizado no cartaz da iniciativa.

Sob o mote “Comunidade em Movimento”, a iniciativa integra o CLDS 5G – Mais Comunidade e decorre no Parque Urbano Zona Norte, em Almeirim.