Ópera regressou a Almeirim com novo cenário no Jardim dos Charcos

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A 16.ª edição de “Ópera no Jardim” realizou-se esta sexta-feira, 11 de setembro, em Almeirim, com uma novidade: o espetáculo deixou o espaço habitual e teve como palco as escadarias do IVV, com o Jardim dos Charcos como cenário.

Com início marcado para as 21h30, o espetáculo juntou oito intérpretes num programa dedicado à música lírica, com as sopranos Hélia Castro, Patrícia Modesto e Taiana Froes, a mezzo-soprano Cátia Moreso, o tenor Bruno Almeida e os barítonos Christian Luján e Armando Calado, acompanhados ao piano por Francisco Sassetti.

Promovido pela Cultura da Câmara Municipal de Almeirim e com organização de Armando Calado, o evento voltou a levar a ópera para o espaço público, aproximando este género musical da comunidade e valorizando, este ano, um novo cenário da cidade.

A mudança de local trouxe também uma nova imagem ao espetáculo, com as escadarias do IVV a funcionarem como palco e o Jardim dos Charcos a envolver a atuação, numa noite que pretendeu continuar a afirmar “Ópera no Jardim” como um dos pontos altos do programa cultural de Almeirim.