Sábado, setembro 12, 2026 07:49
    Cultura

    Ópera regressou a Almeirim com novo cenário no Jardim dos Charcos

    Por: Redação 12 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    A 16.ª edição de “Ópera no Jardim” realizou-se esta sexta-feira, 11 de setembro, em Almeirim, com uma novidade: o espetáculo deixou o espaço habitual e teve como palco as escadarias do IVV, com o Jardim dos Charcos como cenário.

    Com início marcado para as 21h30, o espetáculo juntou oito intérpretes num programa dedicado à música lírica, com as sopranos Hélia Castro, Patrícia Modesto e Taiana Froes, a mezzo-soprano Cátia Moreso, o tenor Bruno Almeida e os barítonos Christian Luján e Armando Calado, acompanhados ao piano por Francisco Sassetti.

    Promovido pela Cultura da Câmara Municipal de Almeirim e com organização de Armando Calado, o evento voltou a levar a ópera para o espaço público, aproximando este género musical da comunidade e valorizando, este ano, um novo cenário da cidade.

    A mudança de local trouxe também uma nova imagem ao espetáculo, com as escadarias do IVV a funcionarem como palco e o Jardim dos Charcos a envolver a atuação, numa noite que pretendeu continuar a afirmar “Ópera no Jardim” como um dos pontos altos do programa cultural de Almeirim.

    Etiquetas Relacionadas:
    almeirimópera

    Notícias relacionadas

    Sociedade

    Almeirim sob aviso amarelo devido ao calor até segunda-feira

    BY-Daniel Cepa 11 de setembro, 2026
    Sociedade

    Incêndio danifica teto de habitação em Almeirim

    BY-Daniel Cepa 11 de setembro, 2026
    Foto: Os Monhacas
    Sociedade

    Cabo elétrico caído na EN 114 provoca despiste de motociclo

    BY-Daniel Cepa 11 de setembro, 2026
    Desporto

    Torneio DGF-Alumínios já está a decorrer com reencontros e muita competição

    BY-Redação 11 de setembro, 2026
    Economia

    “O Quarto Quadrante quer renovar e reforçar o vínculo com as pessoas do concelho de Almeirim e concelhos vizinhos”

    BY-Redação 11 de setembro, 2026
    Desporto

    Ginástica de Almeirim volta a brilhar na TV e surpreende apresentadores… com melões

    BY-Redação 10 de setembro, 2026