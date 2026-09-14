Chamusca contrata segurança para reabrir extensão de saúde de Vale de Cavalos

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A extensão de saúde de Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca, vai reabrir portas na próxima quinta-feira, 17 de setembro, depois de estar encerrada desde 13 de julho na sequência de um incidente entre um utente e um profissional de saúde.

Durante o período de encerramento, os cuidados de saúde da população foram assegurados pelo Centro de Saúde da Chamusca, contando os utentes com o apoio da Junta de Freguesia de Vale de Cavalos no transporte para a sede do concelho.

Para evitar novas situações semelhantes e reforçar a proteção dos profissionais de saúde, a Câmara Municipal da Chamusca decidiu contratar um serviço de segurança privada, medida que permite agora a reabertura da unidade.

A autarquia considera que a extensão de saúde desempenha um papel fundamental na freguesia, sobretudo junto da população mais envelhecida e com maiores dificuldades de deslocação, garantindo o acesso a cuidados básicos de saúde sem necessidade de viajar para a Chamusca.

Com a reabertura, a extensão de saúde de Vale de Cavalos voltará a funcionar às segundas e quintas-feiras, entre as 09h30 e as 16h30.