Segunda-feira, setembro 14, 2026 20:31
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    Chamusca contrata segurança para reabrir extensão de saúde de Vale de Cavalos

    Por: Daniel Cepa 14 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A extensão de saúde de Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca, vai reabrir portas na próxima quinta-feira, 17 de setembro, depois de estar encerrada desde 13 de julho na sequência de um incidente entre um utente e um profissional de saúde.

    Durante o período de encerramento, os cuidados de saúde da população foram assegurados pelo Centro de Saúde da Chamusca, contando os utentes com o apoio da Junta de Freguesia de Vale de Cavalos no transporte para a sede do concelho.

    Para evitar novas situações semelhantes e reforçar a proteção dos profissionais de saúde, a Câmara Municipal da Chamusca decidiu contratar um serviço de segurança privada, medida que permite agora a reabertura da unidade.

    A autarquia considera que a extensão de saúde desempenha um papel fundamental na freguesia, sobretudo junto da população mais envelhecida e com maiores dificuldades de deslocação, garantindo o acesso a cuidados básicos de saúde sem necessidade de viajar para a Chamusca.

    Com a reabertura, a extensão de saúde de Vale de Cavalos voltará a funcionar às segundas e quintas-feiras, entre as 09h30 e as 16h30.

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