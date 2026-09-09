Quarta-feira, setembro 9, 2026 17:06
    Região

    Concerto solidário reúne vários artistas na Chamusca em apoio a Tiago Laranjinha

    Por: Daniel Cepa 09 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Chamusca vai receber, no próximo dia 20 de setembro, um concerto solidário destinado a apoiar Tiago Laranjinha, numa iniciativa que reúne vários nomes da música e da animação.

    O evento, apresentado sob o lema “Somos Todos Tiago Laranjinha”, realiza-se no Agrupamento de Escolas da Chamusca e contará com as atuações de Ti Manel, Sátiro, Afonso Dubraz, Maninho, Romana, Syro, Khuaro e Possessivo.

    A programação inclui ainda uma atuação do projeto Arte Música, que assinala dez anos, assim como animação com Íris Maravilha e insufláveis gigantes, entre as 15h00 e as 18h00.

    A organização informa que estarão disponíveis pulseiras solidárias para participar no evento, devendo os pormenores relativos à sua disponibilização ser divulgados brevemente.

    O concerto solidário é organizado pela Associação Solidária Mundos Cruzados e pela Associação Desportiva Chamusca Trail, contando com o apoio do Município da Chamusca.

    A iniciativa pretende mobilizar a comunidade em torno do apoio a Tiago Laranjinha, que luta contra um adenocarcinoma sinonasal deficiente em SMARCB1, uma doença oncológica rara e agressiva.

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