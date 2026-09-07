Caminhada solidária na Chamusca vai apoiar tratamentos de Tiago Laranjinha

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A Chamusca volta a caminhar por uma causa solidária, no próximo dia 20 de setembro, com a terceira edição da Caminhada Solidária promovida pela Da Terra Farmácia.Chamusca. Este ano, a iniciativa pretende angariar donativos para apoiar os tratamentos médicos de Tiago Laranjinha, jovem do concelho que enfrenta uma doença oncológica grave.

A caminhada terá um percurso de 6,5 quilómetros pelo interior da vila, proporcionando uma manhã de atividade física e convívio, com várias surpresas preparadas ao longo do trajeto.

A concentração dos participantes está marcada para as 08h45, junto à entrada da farmácia, onde serão distribuídos os kits de participação e recolhidos os donativos destinados a ajudar Tiago Laranjinha e a respetiva família.

Os donativos têm um valor livre, ficando ao critério de cada participante o montante entregue em troca da participação na caminhada.

Salomé Brogueira, diretora técnica da Da Terra Farmácia.Chamusca, explica que a iniciativa nasceu com o objetivo de associar a promoção da saúde ao envolvimento da população.

“Esta caminhada nasceu com o objetivo de juntar a promoção da saúde ao espírito de comunidade e, evento após evento, sentimos que esse propósito faz cada vez mais sentido”, refere.

Nesta terceira edição, a organização decidiu acrescentar uma vertente solidária concreta, mobilizando a comunidade para apoiar uma família do concelho.

“Este ano vamos dar um passo adicional e mobilizar a população para apoiar o Tiago e a sua família. É uma forma singela, mas muito prática, de mostrarmos que uma comunidade também se constrói quando estamos disponíveis para ajudar”, sublinha Salomé Brogueira.

As inscrições estão abertas a toda a população e podem ser efetuadas através do site www.farmaciadaterra.pt, do formulário disponibilizado pela organização ou pelo telefone 249 098 975.

O prazo de inscrição termina no dia 18 de setembro, ao meio-dia.