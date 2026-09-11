Homem de 53 anos fica em prisão preventiva por violência doméstica

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Um homem de 53 anos ficou em prisão preventiva, depois de ter sido detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática do crime de violência doméstica contra a mulher, de 44 anos, no concelho de Rio Maior.

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR refere que a detenção ocorreu, no dia 9 de setembro, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, as diligências realizadas permitiram apurar que o suspeito “exercia violência psicológica sobre a vítima, sua cônjuge”. No decorrer da ação, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, no concelho de Rio Maior.

O detido foi presente, no dia 10 de setembro, ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A Guarda Nacional Republicana recorda que “a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”.