Sexta-feira, setembro 11, 2026 22:37
    Região

    Homem de 53 anos fica em prisão preventiva por violência doméstica

    Por: Daniel Cepa 11 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    Um homem de 53 anos ficou em prisão preventiva, depois de ter sido detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática do crime de violência doméstica contra a mulher, de 44 anos, no concelho de Rio Maior.

    Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR refere que a detenção ocorreu, no dia 9 de setembro, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas.

    Segundo a Guarda Nacional Republicana, as diligências realizadas permitiram apurar que o suspeito “exercia violência psicológica sobre a vítima, sua cônjuge”. No decorrer da ação, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, no concelho de Rio Maior.

    O detido foi presente, no dia 10 de setembro, ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

    A Guarda Nacional Republicana recorda que “a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”.

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