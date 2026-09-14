Colisão entre motociclo e trotinete deixa jovem em estado crítico em Almeirim

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Uma colisão entre um motociclo e uma trotinete provocou um ferido grave e outro em estado crítico, na noite desta segunda-feira, 14 de setembro, na Estrada Nacional 114, na Zona Industrial de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, as vítimas são dois homens, de 25 e 22 anos, sendo o mais novo, que conduzia a trotinete, o ferido em estado crítico.

As vítimas foram assistidas e estabilizadas no local pelas equipas de socorro. O ferido em estado crítico seria inicialmente transportado de ambulância para Santarém, onde estava previsto ser transferido para um helicóptero e encaminhado, por via aérea, para o Hospital de S. José, em Lisboa.

Os Bombeiros Sapadores de Santarém estiveram de prontidão no Aeródromo Cosme Pedrógão, em Santarém, para aguardar a chegada do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica. No entanto, o meio aéreo acabou por ser desviado para Alpiarça. O ferido grave, condutor do motociclo foi encaminhado para o Hospital de Santarém.

Ao que O ALMEIRINENSE conseguiu apurar, os dois homens serão residentes em Almeirim.

O alerta foi dado às 22h15. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 22 operacionais, apoiados por oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Distrital de Santarém e pela Guarda Nacional Republicana de Almeirim.

A GNR tomou conta da ocorrência e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a apurar as circunstâncias em que aconteceu o acidente.

A circulação automóvel esteve cortada durante mais de três horas, enquanto decorreram os trabalhos de socorro, limpeza da via e investigação por parte dos militares do NICAV da GNR.