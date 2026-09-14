João Gomes vence Estrela Xtreme Triathlon 2026

Imprimir

O atleta almeirinense João Gomes foi o grande vencedor do Estrela Xtreme Triathlon 2026, conquistando o primeiro lugar na prova EXT Full Distance, uma das competições mais exigentes do evento.

João Gomes destacou-se entre os participantes e terminou no topo da classificação, numa prova que colocou à prova a resistência física e mental dos atletas depois de 4 km a nadar, 190 de bicicleta e 41 a correr.

O segundo lugar foi conquistado por Rui Matias, enquanto Francisco Gameiro completou o pódio, na terceira posição.

A vitória de João Gomes representa mais um resultado de destaque no triatlo nacional, numa competição marcada pela exigência e pelo desafio que representa para todos os atletas que se lançam ao percurso.

O Estrela Xtreme Triathlon é uma prova de resistência que combina diferentes segmentos do triatlo e que tem vindo a afirmar-se como um desafio de referência para os praticantes da modalidade.