Segunda-feira, setembro 14, 2026 20:35
    Desporto

    João Gomes vence Estrela Xtreme Triathlon 2026

    Por: Redação 14 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    O atleta almeirinense João Gomes foi o grande vencedor do Estrela Xtreme Triathlon 2026, conquistando o primeiro lugar na prova EXT Full Distance, uma das competições mais exigentes do evento.

    João Gomes destacou-se entre os participantes e terminou no topo da classificação, numa prova que colocou à prova a resistência física e mental dos atletas depois de 4 km a nadar, 190 de bicicleta e 41 a correr.

    O segundo lugar foi conquistado por Rui Matias, enquanto Francisco Gameiro completou o pódio, na terceira posição.

    A vitória de João Gomes representa mais um resultado de destaque no triatlo nacional, numa competição marcada pela exigência e pelo desafio que representa para todos os atletas que se lançam ao percurso.

    O Estrela Xtreme Triathlon é uma prova de resistência que combina diferentes segmentos do triatlo e que tem vindo a afirmar-se como um desafio de referência para os praticantes da modalidade.

    Etiquetas Relacionadas:
    almeirimdesporto

    Notícias relacionadas

    Desporto

    Fazendense perde com O Elvas e continua à procura da primeira vitória no Campeonato de Portugal

    BY-Daniel Cepa 14 de setembro, 2026
    Política

    Almeirim quer construir 566 novas habitações até 2036

    BY-Daniel Cepa 14 de setembro, 2026
    Desporto

    CLDS 5G promove caminhada “Comunidade em Movimento” em Almeirim

    BY-Inês Ribeiro 14 de setembro, 2026
    Sociedade

    Noite Branca: Almeirim viveu noite mais divertida do ano até às 2h40… mas termina com intervenção policial

    BY-Redação 13 de setembro, 2026
    Sociedade

    GNR alerta para agravamento do risco de incêndio rural e apela a cuidados redobrados

    BY-Daniel Cepa 12 de setembro, 2026
    Cultura

    Ópera regressou a Almeirim com novo cenário no Jardim dos Charcos

    BY-Redação 12 de setembro, 2026