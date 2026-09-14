Segunda-feira, setembro 14, 2026 20:13
    Desporto

    Fazendense perde com O Elvas e continua à procura da primeira vitória no Campeonato de Portugal

    Por: Daniel Cepa 14 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    A Associação Desportiva Fazendense perdeu, por 1-2, frente a O Elvas Clube Alentejano de Desportos, em jogo da quarta jornada da Série C do Campeonato de Portugal, disputado, no domingo, 13 de setembro, no Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

    A equipa de Fazendas de Almeirim sofreu o primeiro golo, aos 38 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Lucão. Na segunda parte, Edi Lopes aumentou a vantagem da formação visitante para 0-2.

    O Fazendense ainda conseguiu reduzir a diferença, aos 89 minutos, por intermédio de Ivanilson, mas já não teve tempo para chegar ao empate, acabando por sofrer a segunda derrota no Campeonato de Portugal.

    Com três jogos realizados, uma vez que o encontro da primeira jornada foi adiado, a formação orientada por Zé Miguel Dias soma um ponto, resultante de um empate e duas derrotas.

    Os charnecos voltam a entrar em campo, no dia 27 de setembro, para defrontar o Alverca B, no encontro em atraso da primeira jornada. O jogo seguinte para o Campeonato de Portugal está marcado para 11 de outubro, no terreno do Atlético Clube da Malveira.

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