Patrícia Salgueiro sagra-se campeã europeia universitária de taekwondo

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Patrícia Salgueiro, atleta da Secção de Taekwondo da Associação 20 Kms de Almeirim, sagrou-se campeã europeia universitária, na categoria de menos de 46 quilogramas, esta sexta-feira, 11 de setembro, em Tirana, na Albânia.

A atleta representou a Universidade Politécnica de Santarém no Campeonato Europeu Universitário de Desportos de Combate, uma competição que reúne cerca de 1500 atletas, em representação de mais de 400 universidades europeias.

Patrícia Salgueiro assinou um percurso sem derrotas, vencendo os três combates disputados. Nos quartos de final, superou a alemã Aleyna Oezken, seguindo-se uma vitória diante da francesa Nattie Volpato, nas meias-finais.

No combate decisivo, a atleta da Associação 20 Kms de Almeirim bateu a finlandesa Ida Tammila, número um da prova, garantindo o título europeu universitário e a medalha de ouro.

Além da conquista, as três vitórias permitiram a Patrícia Salgueiro arrecadar dez pontos para o ranking mundial.

A presença da atleta nesta competição europeia resultou da vitória alcançada no Campeonato Nacional Universitário. Em maio, Patrícia Salgueiro tinha sido distinguida como Atleta do Ano Feminino pela Universidade Politécnica de Santarém, em reconhecimento do percurso desportivo realizado ao longo da época.

A Associação 20 Kms de Almeirim celebrou a conquista, destacando que a atleta “foi ao tatami do Campeonato Europeu Universitário representar a Universidade Politécnica de Santarém e volta de ouro ao peito”.

“Não há palavras que cheguem. Só orgulho. Parabéns, Patrícia, este título é teu, mas hoje Almeirim inteira festeja contigo”, refere a Secção de Taekwondo da Associação 20 Kms de Almeirim.

O título europeu junta-se aos resultados já alcançados por Patrícia Salgueiro no panorama nacional. Em fevereiro deste ano, a atleta sagrou-se campeã nacional de seniores femininos, na categoria de menos de 46 quilogramas, contribuindo também para o segundo lugar coletivo da equipa feminina da Associação 20 Kms de Almeirim.