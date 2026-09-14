Quarto Quadrante muda de espaço e abre nova loja no Parque das Laranjeiras

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O Quarto Quadrante abriu, no dia 12 de setembro, a sua nova loja na Praça Lourenço de Carvalho, também conhecida como Parque das Laranjeiras, em Almeirim, aproveitando a realização da Noite Branca para apresentar o espaço à população. A empresa, que está no concelho desde 1997, passa agora a concentrar o atendimento e a exposição dos produtos nas novas instalações, mantendo a anterior loja como espaço de armazém.

A mudança foi motivada pela necessidade de aumentar a área de exposição e proporcionar melhores condições aos clientes. A nova loja permite apresentar uma maior variedade de produtos e criar condições para que os visitantes possam experimentar colchões, almofadas e outros artigos antes da compra.

Durante a noite de abertura, quem passou pelo novo espaço teve oportunidade de conhecer as instalações, experimentar os produtos e ficar a conhecer a oferta do Quarto Quadrante. A empresa promoveu ainda uma iniciativa em que os visitantes foram desafiados a adivinhar o preço de um colchão, sendo oferecido o artigo à pessoa que acertasse no valor.

A nova loja dispõe de uma área de exposição maior. O espaço conta também com uma zona de trabalho com lugares sentados, destinada a reuniões e ao desenvolvimento de projetos personalizados com os clientes, incluindo condições para pessoas com mobilidade condicionada.

“Foi a vontade de transição para um espaço com maior e melhor área de exposição que se traduzisse numa melhor experiência para os nossos clientes”, explica Telmo Marques, que integra a gestão da empresa com o pai, Manuel José Marques.

Com a mudança, as anteriores instalações não deixam de ter utilidade para a empresa, passando a funcionar como armazém. A separação entre a área de exposição e armazenamento permite ao Quarto Quadrante dispor de um espaço comercial mais dedicado ao atendimento e à experiência dos clientes.

O Quarto Quadrante nasceu em dezembro de 1997 e conta com 29 anos de atividade. Ao longo deste período, a empresa foi adaptando a sua oferta às mudanças do mercado e às necessidades dos consumidores, num setor que sofreu transformações com a chegada das grandes cadeias de mobiliário e o crescimento do comércio online.

A empresa mantém, no entanto, uma aposta no atendimento personalizado, sobretudo na área dos sistemas de descanso. A possibilidade de experimentar os produtos e receber aconselhamento técnico é apresentada como uma das principais diferenças face à compra exclusivamente online.

“Alguns produtos não devem ser comprados antes de haver um momento de teste físico real, simplesmente não faz sentido”, defende Telmo Marques, que considera importante que os clientes possam experimentar os colchões antes de tomarem uma decisão.

Além da comercialização de colchões, camas e mobiliário, o Quarto Quadrante disponibiliza serviços de limpeza, impermeabilização, tratamentos anti-pulgas e anti-ácaros, reparação, restauro e montagem de mobiliário. Alguns destes serviços resultam do conhecimento adquirido ao longo de gerações, já que Manuel José Marques começou a trabalhar na empresa do pai aos 13 anos.

A ligação da família ao setor é anterior ao próprio Quarto Quadrante. O pai de Telmo Marques trabalhou durante cerca de 30 anos na empresa do seu pai, a Marques & Rosário, Lda., antes de dar continuidade à atividade através do Quarto Quadrante. No total, são 67 anos de ligação familiar ao comércio nesta área.

Essa continuidade mantém-se também na relação com os clientes. “Algo que nos deixa muito felizes é termos hoje como clientes, netos e bisnetos de clientes do meu avô”, conta Telmo Marques, destacando uma relação construída ao longo de várias décadas.

O Quarto Quadrante é representante de várias marcas do setor e revendedor exclusivo da Molaflex em Almeirim. Para Telmo Marques, a possibilidade de continuar a trabalhar com marcas de referência é também resultado do percurso desenvolvido pela empresa desde 1997.

Com a abertura da nova loja, a empresa pretende reforçar a sua presença no comércio local e adaptar-se às novas formas de consumo, mantendo a proximidade e o aconselhamento como elementos centrais da relação com os clientes.