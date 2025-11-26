Mercadinho Encantado regressa a Almeirim de 19 a 24 de dezembro

Imprimir

O espírito natalício volta a invadir Almeirim com mais uma edição do Mercadinho Encantado de Natal, que decorre entre 19 e 24 de dezembro, na Praça Lourenço de Carvalho, espaço também conhecido por Parque das Laranjeiras entre a população.

O certame promete seis dias repletos de animação e atividades para todas as idades. O programa inclui uma pista de gelo ecológica, a Casa do Pai Natal, uma zona de artesanato, animação de rua, insufláveis, atuações musicais, espetáculos de teatro e tasquinhas de Natal, com várias propostas gastronómicas típicas da região.

Nos dias 19, 22 e 23, o Mercadinho Encantado está aberto das 13h00 às 21h00. Já nos dias 20 e 21, o público poderá visitar o espaço das 10h00 às 21h00. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o recinto está aberto das 10h00 às 13h00, para passeios e compras de última hora.

Com entrada livre e uma programação pensada para toda a família, o Mercadinho Encantado de Natal oferece um ambiente festivo que junta tradição, convívio e espírito natalício.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Almeirim, com o apoio da Associação MOV Almeirim e do Movimento Palco.