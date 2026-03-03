Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Almeirim assinala Dia da Mulher com aula aberta de bachata
Desporto

Almeirim assinala Dia da Mulher com aula aberta de bachata

Por: Inês Ribeiro 03 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Praça Lourenço de Carvalho, também conhecida por Parque das Laranjeiras, em Almeirim, vai receber no próximo domingo, dia 8 de março, pelas 10h30, uma aula aberta de bachata para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

A iniciativa é promovida pelo Município de Almeirim e pretende assinalar a data comemorativa, promovendo um momento de convívio e dinamismo através da prática de dança.

Com participação gratuita, a atividade é dirigida a toda a comunidade e não exige experiência prévia na modalidade.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, que pode ser feita presencialmente nas Piscinas Municipais de Almeirim ou através do formulário online disponível.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdançadia da mulherparque das laranjeiraspraça lourenço de carvalho

Notícias relacionadas

Sociedade

Jovem atropelada na passadeira em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 3 de Março, 2026
Cultura

Vitor Oliveira apresenta “aqui, habitaram pessoas” na Galeria Municipal de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 3 de Março, 2026
Sociedade

Chuva forte e trovoada colocam Almeirim sob aviso amarelo

BY-Inês Ribeiro 2 de Março, 2026
Política

“Qualquer cidadão pode apresentar sugestões, observações ou pedidos de alteração”, diz Filipe Torres

BY-Redação 2 de Março, 2026
Política

António Nunes eleito para líder do PSD Almeirim

BY-Redação 1 de Março, 2026
Economia

Almeirim vai ter gabinete de apoio ao investidor e ao empresário

BY-Redação 1 de Março, 2026