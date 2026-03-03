Almeirim assinala Dia da Mulher com aula aberta de bachata

Imprimir

A Praça Lourenço de Carvalho, também conhecida por Parque das Laranjeiras, em Almeirim, vai receber no próximo domingo, dia 8 de março, pelas 10h30, uma aula aberta de bachata para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

A iniciativa é promovida pelo Município de Almeirim e pretende assinalar a data comemorativa, promovendo um momento de convívio e dinamismo através da prática de dança.

Com participação gratuita, a atividade é dirigida a toda a comunidade e não exige experiência prévia na modalidade.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, que pode ser feita presencialmente nas Piscinas Municipais de Almeirim ou através do formulário online disponível.