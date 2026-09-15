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    Paço dos Negros conquista terceiro lugar por equipas no Trail Viver Santarém

    Por: Daniel Cepa 15 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros conquistou o terceiro lugar por equipas no Trail CTR/Viver Santarém, prova pontuável para o Circuito de Trail do Ribatejo, realizada, no domingo, 13 de setembro, em Santarém.

    A formação do concelho de Almeirim terminou atrás da equipa da casa, Trilho Perdido, que venceu a classificação coletiva, e da Alcanena Trail Team, segunda classificada.

    A prova teve partida no Complexo Aquático de Santarém e percorreu vários pontos da cidade, reunindo mais de 430 participantes nas distâncias de dez, 18 e 30 quilómetros.

    Além do terceiro lugar coletivo, a equipa de Paço dos Negros alcançou seis pódios individuais. Rui Fernandes terminou no oitavo lugar da classificação geral dos 18 quilómetros, garantindo ainda a terceira posição no escalão M40.

    Na participação feminina, Gina Oliveira alcançou o segundo lugar no escalão F60 do Trail Longo, enquanto Cristina Caniço foi segunda classificada em F55 no Trail Curto.

    Judite Silva conquistou o segundo lugar no escalão F55 do Mini-Trail. Sílvia Luís e Susana Flor terminaram, respetivamente, na segunda e terceira posições do escalão F45.

    Os resultados permitiram à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros colocar vários atletas entre os primeiros classificados e assegurar um lugar no pódio coletivo do Trail Viver Santarém.

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