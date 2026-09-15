PARA HOJE / 15.SET

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“Se”… Esta palavrinha é muito perigosa. Pode-nos encher a vida de “condicionais”, e levar a adiar tudo ou a desistir. Se eu soubesse o que se vai passar, se estivesse nessa situação, se fosse mais magro, se tivesse mais dinheiro, se não fosse a chuva… então seria, faria, aconteceria… Mas só há uma maneira de viver: com o que sou, aqui e agora. O resto é tentação!

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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