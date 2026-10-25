Afonso Oliveira estreia-se na areia no Rally Addax em Marrocos

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Afonso Oliveira e o navegador Daniel Jordão, da equipa AO Racing, participam no Rally Addax, competição internacional de todo-o-terreno que decorre entre 25 e 30 de outubro, em Marrocos.

A dupla vai competir aos comandos de um Can-Am Maverick R, enfrentando mais de 1500 quilómetros num percurso marcado pela areia e pelas exigentes condições do território marroquino.

A prova colocará à prova a resistência dos participantes, a capacidade de navegação e o trabalho entre piloto e navegador ao longo de várias etapas.

A participação assume um significado especial para Afonso Oliveira, que se estreia em competição na areia, enfrentando um novo desafio no seu percurso enquanto piloto.

Afonso Oliveira e Daniel Jordão partem para Marrocos com os objetivos de concluir a prova, ganhar experiência neste tipo de terreno e representar Portugal numa competição internacional.

A participação no Rally Addax surge depois de Afonso Oliveira ter alcançado o terceiro lugar entre os juniores e o décimo posto nos SSV na Baja Portalegre 500.