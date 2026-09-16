Almeirim é o concelho mais procurado do distrito de Santarém para comprar casa

Imprimir

Almeirim foi o concelho do distrito de Santarém mais procurado para a compra de casa, no segundo trimestre de 2026, com o preço mediano dos imóveis a fixar-se nos 244.603 euros, segundo uma análise divulgada pelo portal imobiliário idealista.

O estudo comparou os municípios com maior procura para compra e arrendamento nos 18 distritos de Portugal Continental, bem como nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Na compra de habitação, Almeirim destacou-se entre os concelhos do distrito de Santarém, surgindo entre os municípios mais procurados do país com valores medianos compreendidos entre os 200 mil e os 300 mil euros.

De acordo com os dados divulgados pelo idealista, o concelho apresenta um preço mediano de 244.603 euros, abaixo dos valores registados na Marinha Grande, no distrito de Leiria, onde a mediana ascende a 270.565 euros, e na Moita, distrito de Setúbal, com 273.894 euros.

No conjunto do país, Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, foi o município mais procurado para comprar casa com o valor mediano mais elevado, atingindo os 404.362 euros. Seguiram-se Santo Tirso, no distrito do Porto, com 371.414 euros, e Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, com 325.169 euros.

No extremo oposto, Barrancos, no distrito de Beja, foi o município mais procurado para comprar casa com o preço mediano mais baixo, fixado nos 55 mil euros.

Cartaxo lidera procura pelo arrendamento no distrito

Almeirim liderou a procura pela compra de habitação no distrito, mas, no mercado de arrendamento, o destaque pertenceu ao Cartaxo.

Segundo o idealista, o Cartaxo foi o concelho mais procurado do distrito de Santarém para arrendar casa, apresentando uma renda mediana de 745 euros por mês.

A nível nacional, Albufeira, no distrito de Faro, registou o valor mediano mais elevado entre os municípios com maior procura para arrendamento, com 1.822 euros mensais. Seguiram-se a Amadora, com 1.148 euros, Ponta Delgada, com 1.075 euros, e a Moita, com 1.021 euros por mês.

Campo Maior, no distrito de Portalegre, apresentou o valor mediano mais baixo entre os municípios mais procurados para arrendamento, com 462 euros mensais.

Três concelhos lideraram simultaneamente a procura pela compra e pelo arrendamento nos respetivos distritos: Vila Viçosa, no distrito de Évora, Marinha Grande, no distrito de Leiria, e Moita, no distrito de Setúbal.