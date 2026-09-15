Morreu jovem de 24 anos que estava em estado crítico após colisão entre trotinete e motociclo em Almeirim

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O jovem de 24 anos que ficou em estado crítico, na sequência de uma colisão entre uma trotineta e um motociclo, na noite de segunda-feira, 14 de setembro, na Estrada Nacional 114, na Zona Industrial de Almeirim, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o transporte para o Hospital Distrital de Santarém.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a vítima foi inicialmente transportada, em estado crítico, de ambulância para Alpiarça, onde seria transferida para um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica e encaminhada, por via aérea, para Lisboa. O transporte aéreo acabou por não se realizar e o jovem não resistiu aos ferimentos graves sofridos na colisão, quando estava a ser encaminhado, por via terrestre, para o Hospital Distrital de Santarém.

O ALMEIRINENSE apurou ainda que a vítima mortal residia na zona do Pupo e deixa a mulher, que se encontrava grávida.

O condutor do motociclo, de 25 anos e também residente em Almeirim, sofreu ferimentos graves e continua internado no Hospital Distrital de Santarém.

Recorde-se que o alerta para o acidente foi dado às 22h15. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 22 operacionais, apoiados por oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Distrital de Santarém e pela Guarda Nacional Republicana.

Os Bombeiros Sapadores de Santarém estiveram, inicialmente, de prevenção no Aeródromo Cosme Pedrógão, em Santarém, para receber o helicóptero do INEM. O meio aéreo foi, posteriormente, desviado para Alpiarça, onde iria receber a vítima. Contudo, o transporte aéreo acabou por não se realizar, tendo o jovem sido encaminhado, por via terrestre, para o Hospital Distrital de Santarém.

A GNR tomou conta da ocorrência e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a apurar as circunstâncias em que aconteceu o acidente.

A circulação automóvel esteve cortada durante mais de três horas, enquanto decorreram os trabalhos de socorro, limpeza da via e investigação por parte dos militares do NICAV da GNR.

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