Moto Clube Charrua junta motards num percurso de 130 quilómetros

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O Moto Clube Charrua, de Alpiarça, organiza no próximo dia 4 de outubro a 7.ª edição da “Volta ao Tejo”, um passeio de mototurismo com cerca de 130 quilómetros, que percorre vários pontos da região e inclui gastronomia e convívio entre os participantes.

O passeio tem início às 9h00, com partida junto à sede do Moto Clube Charrua, em Alpiarça. O percurso passa pela Tapada, Ribeira de Santarém, Vale de Figueira, Pombalinho, Azinhaga, Golegã, Vila Nova da Barquinha, Constância, Rossio, em Abrantes, Tramagal, Carregueira e Chamusca, antes do regresso a Alpiarça.

A iniciativa inclui uma paragem para reforço e um almoço, com a organização a apostar também na gastronomia regional. A refeição será composta por sopa da pedra e grelhados, acompanhados de bebida, sobremesa e café.

Além do percurso pelas estradas da região, a “Volta ao Tejo” pretende proporcionar um dia de convívio entre os participantes, num passeio que tem como pano de fundo algumas das paisagens e localidades junto ao rio Tejo.

As inscrições são limitadas a 20 motos com condutor, com um valor de 20 “euros”charruas”, que inclui reforço e almoço. Para os acompanhantes, estão disponíveis 15 lugares, pelo valor de 15 “euros”charruas”, também com reforço e almoço. Existe ainda a possibilidade de participar apenas no almoço, mediante inscrição, pelo valor de 10 “charruas”.

As inscrições e informações podem ser obtidas através do número 968 756 273.