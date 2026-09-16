Javali atravessa EN 114 e provoca danos avultados em automóvel entre Almeirim e a Tapada

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Um javali esteve na origem de um acidente que provocou danos avultados numa viatura ligeira de passageiros, na noite de terça-feira, 15 de setembro, na Estrada Nacional 114, entre Almeirim e a Tapada.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, junto do proprietário da viatura, o embate aconteceu pouco antes da localidade da Tapada e provocou vários danos na parte da frente do veículo, assim como a morte do animal.

A GNR foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência, permitindo que o acidente ficasse devidamente registado para efeitos de participação ao seguro e de uma eventual indemnização.

O proprietário estima que a reparação da viatura possa rondar os três mil euros, uma vez que, devido à violência do impacto, deverá ser necessário substituir vários componentes da parte dianteira do veículo.

A presença de javalis nas estradas do concelho e da região tem sido registada com frequência, representando um risco acrescido para a circulação rodoviária, sobretudo durante a noite.

Em caso de colisão com animais, os condutores devem contactar sempre a GNR, para que a ocorrência seja registada e possa ser efetuada a respetiva participação para efeitos de seguro.