Plano de Cheias do Tejo desce para nível Alerta Azul após redução dos caudais

O nível de alerta no âmbito do Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo foi desagravado para nível de Alerta Azul, na sequência da mais recente reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil, realizada às 17h00 de 20 de fevereiro.

Segundo a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), registou-se uma descida dos caudais debitados pelo conjunto de barragens que influenciam a bacia do Tejo, situação que já começa a verificar-se a jusante de Almourol.

Ainda assim, a APA alerta que poderão ocorrer oscilações nos caudais afluentes, nomeadamente provenientes de Espanha, o que poderá originar uma subida temporária do nível do rio. Para já, não é expectável que o Tejo saia do seu leito.

As previsões apontam para a manutenção de oscilações nos próximos dias, mantendo-se caudais elevados na bacia hidrográfica. As autoridades recordam que o recuo das águas nas zonas anteriormente alagadas é sempre mais lento do que o avanço, dependendo da capacidade de infiltração dos solos e do escoamento superficial.

O desagravamento para nível de Alerta Azul representa uma melhoria face aos níveis mais elevados registados nos últimos dias, mas a situação continuará a ser acompanhada pelas entidades competentes.

Encontram-se ainda encerradas ao trânsito no concelho de Almeirim, a EN 368 que liga a Tapada a Alpiarça, a estrada do meio (ER-A2) entre a EN114 e a EN368 e entre a EN114 e Ponte de Benfica do Ribatejo. Também a ER-A6 entre Foros de Benfica para Muge está encerrada.