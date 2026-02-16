Proteção Civil reduz alerta de cheia para amarelo após descida dos caudais do rio Tejo

Imprimir

Os caudais do rio Tejo registaram uma descida nos últimos dias, segundo informação divulgada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), devido à diminuição dos volumes afluentes provenientes do conjunto das barragens, embora os níveis se mantenham ainda elevados.

Em comunicado, o Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil refere que “de acordo com as previsões meteorológicas, que apontam para uma melhoria do estado do tempo, é expectável que a tendência de descida dos caudais na bacia hidrográfica do Tejo se mantenha nos próximos dias.”

“Apesar disso, o recuo das águas nas zonas alagadas está a ser mais lento do que o processo de inundação, dependendo da capacidade de infiltração dos solos e do escoamento superficial”, adianta.

Esta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, a Comissão Distrital de Proteção Civil reuniu-se no âmbito do Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo e determinou o desagravamento da situação para nível de alerta amarelo.

Mantêm-se, contudo, várias vias afetadas no distrito, nomeadamente no concelho de Almeirim: EN 368 (Tapada/Alpiarça); ER A2 (ligação EN114–EN368), submersa; ER A2 (Ponte de Benfica do Ribatejo–EN114), submersa; ER A6 (Foros de Benfica–Muge), submersa; e EN114 (Almeirim–Tapada), igualmente submersa.

Hoje, uma equipa da Força Especial de Proteção Civil esteve no terreno em Almeirim a avaliar os danos causados pelas cheias nas vias de comunicação, nomeadamente a EN114 (Almeirim–Tapada), através de meios aéreos não tripulados.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo, em particular dos comandos sub-regionais da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, continuará a acompanhar a evolução da situação, em articulação com a APA, a Infraestruturas de Portugal, a EDP Produção, os Serviços Municipais de Proteção Civil e restantes agentes de proteção civil, sendo emitidos novos comunicados sempre que se justifique.